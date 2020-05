Musikverein Ommersheim : Viel Freude über die „Musikalische Versammlung“

Donnerstagmorgen um 11 Uhr in der Ommersheimer Dorfmitte. Es ist angenehm warm an diesem Vatertag. Die Sonne strahlt und am Himmel sind kaum Wolken zu sehen. Menschen stehen im Schatten unter den Bäumen vor der Saarpfalz-Halle. Einige haben auf Stühlen Platz genommen. Auch am Rande der Vichter Straße sieht man Schaulustige unter den Bäumen und hinter den Sträuchern. Auch in der Saarpfalz-Straße stehen die Ommersheimer oder sitzen auf der Mauer oder auf der Treppe, vor der aus sie hinunter auf den Platz schauen. Manche tragen Mundschutz. Alle aber haben etwas gemeinsam: Sie halten den Sicherheitsabstand zum Nachbarn ein. Auf dem Vichter Platz herrscht Betrieb. Auf der Fläche, auf der sonst Autos parken, hat an diesem Christi Himmelfahrtstag das Große Orchester des Musikverein Ommersheim (MVO) Platz genommen. Der Umstand, dass Menschen in großem Stil in der Öffentlichkeit zusammen kommen, ist derzeit wegen der Corona-Einschränkung genauso untypisch wie die Tatsache, dass der MVO dort in weißen Oberteilen und Jeans auf Stühlen sitzt und ein Platzkonzert gibt. Die Musiker halten sich ebenfalls an die Abstandsregeln und sitzen weit auseinander.

Zwei Polizisten stehen am Rand und beobachten das Geschehen. Einer hält ein Schriftstück in der Hand. Eigentlich handelt es sich nämlich um eine Versammlung, die ordnungsgemäß beim Saarpfalz-Kreis angemeldet ist. Sie trägt den sperrigen Titel „Die musische Kultur in der Corona-Krise - für die Fortsetzung der Vereins- und Jugendarbeit innerhalb breitenkultureller Vereine“. „Wir kriegen das hin“, versichert Stefan Weber in seiner Moderation dem Publikum. „Ich bitte darum, die Abstände einzuhalten“, hört man den MVO-Dirigenten immer wieder sagen. So ganz sicher, ob er das nur aus Spaß sagt, oder, ob er das ernst meint, ist man sich nicht. Es soll auch Ordner geben, die auf alles achten, so Weber. Den für den Freiluftauftritt ersehnten Bierstand musste man (vorerst) noch bleiben lassen.