Am 10. Dezember : Der Dialog unter Bürgern wird gefördert

Am Freitag, 10. Dezember, wird in Wittersheim ein etwas anderer Nachmittag für Bürger angeboten. Dann heißt es ab 15 Uhr im Ortsratszimmer des Otto-Regel-Hauses einfach miteinander schwätze. Wie Ortsvorsteher Wendelin Lonsdorf mitteilte, sind alle Altersgruppen willkommen, die Interesse am regelmäßigen Dialog unter den Mitbürgern haben.