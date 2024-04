Neuwahl Der alte Vorstand ist auch der neue

Ommersheim · Bei der Mitgliederversammlung der Chorgemeinschaft Ommersheim wurde der geschäftsführende Vorstand in seinem Amt bestätigt, wie es vonseiten eines Chorsprechers in einer Mitteilung heißt. Zu Beginn der Versammlung konnte die alte und neue Vorsitzende Anne Wannemacher insgesamt 40 Vereinsmitglieder im Vereinsraum in der Saarpfalz-Halle begrüßen.

02.04.2024 , 14:33 Uhr