Gemeinderat Mandelbachtal : Eine rege Debatte um den Haushaltsplan

Mandelbachtal Mandelbachtaler Gemeinderat war uneins, warum der Haushalt für 2020 erst jetzt verabschiedet wurde.

Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD) glaubt an Ende November, teilte sie unserer Zeitung mit. Reinhard sieht die Corona-Krise, den Bürgermeisterwechsel und die seit einem Jahr bestehende Vakanz der Kämmerer-Stelle als Gründe für die Verzögerung an. Gleichzeitig stehe mit dem Verkaufserlös der Mülldeponie und dem Geld aus dem Saarlandpakt „so viel Geld wie lange nicht mehr“ zur Verfügung. Obwohl das Land die Hälfte der Kassenkredite übernimmt, müssen die übrigen Verbindlichkeiten bis Ende 2023 ausgeglichen sein. Das bedeute: Kosten senken, zusätzliche Aufwände vermeiden sowie Einnahmen steigern.

Wegen der Personalfluktuation hätten unerfahrene Menschen im Rathaus versucht, zu gestalten. Deren Fehler seien vom Rat erbarmungslos geahndet worden. „Verwaltungsschelte ist kein Politansatz. Das demotiviert und bringt niemandem was“, so Silvia Becker. „Der Haushalt war noch nie so gut für Mandelbachtal wie jetzt. Das sagt nur niemand“, bedauerte Becker. „Dieser Haushalt stellt sich fast von alleine auf. Andere beschließen, wir bezahlen“, übte Manfred Dier Kritik an der Kreisumlage. Für den FWG-Fraktionsvorsitzenden ist das Konnexitätsprinzip („Wer bestellt, zahlt“) seit Jahren außer Kraft. Dier habe sich mehr Widerstand von der Bürgermeisterin, etwa beim saarländischen Städte- und Gemeindetag, erhofft. „Der Saarlandpakt ist nicht das Papier wert, auf dem er gedruckt ist. Er hilft nicht wirklich“, kritisierte der Fraktionschef der Freien Wähler. Die Zuschüsse aus dem Pakt würden in 2021 weniger. Auch werde die Corona-Krise für einen Einnahmerückgang sorgen. Defizite sieht Dier bei der Digitalisierung, der Elektromobilität, dem Radwegenetz sowie bei der Vereinfachung der Verwaltungsabläufe. Er forderte erneut einen Kämmereiverbund sowie eine Kooperation mit Kommunen beim Friedhofswesen. Die Technischen Werke Mandelbachtal wären hinsichtlich der geplanten Kooperation mit den Stadtwerken St. Ingbert auf einem guten Weg. Maria Vermeulen sieht er nicht in der Verantwortung für die gegenwärtigen Turbulenzen bei der Kämmerei. „Das ist ein absolutes Ausnahmejahr!“, schloss Manfred Dier.