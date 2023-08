Reparatur-Café in Wittersheim Wittersheims Reparatur-Café ist am Freitag geöffnet

Geöffnet ist das Reparatur-Café in den Räumen des Obst- und Gartenbauvereins Wittersheim in der Erfweilerstraße 3 von 17.30 bis 20.30 Uhr. Während der Reparatur-Wartezeit besteht die Möglichkeit, sich an der Kaffee-, Kuchen- und Getränkebar zu bedienen. Die Reparaturen erfolgen auf freiwilliger Spendenbasis. Garantien und Gewährleistungen können nicht übernommen werden. Personen, die gerne als Reparateure mitarbeiten möchten, sind willkommen und können sich melden.