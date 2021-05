Das neue Leben des Ex-Bürgermeisters von Mandelbachtal : Mit seinem Fahrrad will er noch so manche Hürde meistern

Der frühere Bürgermeister von Mandelbachtal, Gerd Tussing, vor einem Foto, das ihn bei seiner großen Leidenschaft, dem Radfahren, zeigt. Foto: Jörg Martin

Mandelbachtal Was macht eigentlich Gerd Tussing, der Ex-Bürgermeister von Mandelbachtal? Wir haben ihn aufgesucht und viel über sein neues Leben erfahren.

Was macht ein Bürgermeister, der nicht wiedergewählt wurde und noch zu jung ist, um sich endgültig zur Ruhe zu setzen? Dieser Frage sind wir nachgegangen, als wir mit Gerd Tussing (CDU) gesprochen haben. Der Ex-Bürgermeister von Mandelbachtal unterlag bei der Kommunalwahl 2019 Maria Vermeulen (SPD). Vor rund eineinhalb Jahren übergab er die Staffel im Ormesheimer Rathaus an seine Nachfolgerin. Nach einem Sabbat-Jahr ist Tussing wieder befristet im saarländischen Innenministerium in Teilzeit beschäftigt. Dort war er bereits tätig, ehe er Bürgermeister wurde. Die Überbrückungszeit hatte aber auch ihr Gutes: Er hatte mehr als ein Jahr Zeit, um mit der Situation des Amtsverlusts klarzukommen und auch, um die Freizeit zu genießen. Außerdem half er seinen Geschwistern beim Umbau und Umzug und war natürlich viel mit seinem Fahrrad unterwegs.

Am Tegernsee kam ihm die Idee, 2021, sofern Corona im nicht in die Quere kommt, die Alpen zu überqueren. 1500 Höhenmeter und 24 Kilometer nur bergauf bei einer mittleren Steigung von 10 Prozent und das Ganze in unter drei Stunden: Das war die Generalprobe 2020 am Großglockner als Tagesetappe. Davon soll es 2021 über die Alpen mehrere geben. Doch Gerd Tussing strahlt alleine schon jetzt, wenn er davon spricht. Bei den bisherigen Radtouren haben ihn die Leute angefeuert und sogar Wasser gereicht. „Beim Radfahren kann man wunderbar nachdenken und Entscheidungen treffen“, bilanziert er. „Gerd Tussing auf dem Weg zu sich selbst“, könnte man fast sagen. Er braucht keine Superlative, und er muss auch nicht der Schnellste sein, bekräftigt der Sportler. Und wenn die Alpen nicht klappen, dann fährt er eben durchs Sauerland.