Pfarrei Mandelbachtal Danijel Ševo wird zum 1. März leitender Pfarrer in Mandelbachtal

Danijel Ševo wurde 2012 im Speyerer Dom zum Priester geweiht. Es folgte seine erste Kaplanstelle in der Projektpfarrei Germersheim St. Jakobus und Sondernheim sowie den Gemeinden in Lingenfeld-Westheim und Schwegenheim. 2015 wechselte er zur Pfarreiengemeinschaft Herxheim. Zum 1. August 2018 ernannte ihn Bischof Karl-Heinz Wiesemann dann zum Kooperator der Pfarrei Heiliger Petrus in Dahn und verlieh ihm gleichzeitig den Titel Pfarrer. 2022 wechselte er in die Pfarrei in Mandelbachtal.