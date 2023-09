Konzert von Coloured Voices Frauenchor „Coloured Voices“ lädt ein zum „Kino fürs Ohr“

Die Proben und Planungen laufen schon seit Monaten auf Hochtouren. Immerhin gilt es, 40 Sängerinnen und etwa 35 Musikerinnen und Musiker auf das musikalische Highlight vorzubereiten. Dieses Mal geben Film-Musik-Titel und Musicals den Ton an. Daher steht das Konzert auch unter dem Motto „Kino fürs Ohr“. Vielleicht wird nicht jedes Lied dem Publikum bekannt sein, aber das macht auch die Besonderheit und Spannung der Veranstaltung aus, so die Chorleitung in einer Mitteilung. Es wird gesungen auf Deutsch, auf Englisch, auf Schwedisch, auf Hebräisch oder auf Latein. „Coloured Voices“ wagen sich damit auch auf neues Terrain.