Jahresabschluss beim Traditionschor Uraufführung und Ehrungen beim Becker-Chor

Während der Feier gaben die Männer des Beckerchores einen Eindruck, wie voluminös ein Chor mit an diesem Abend 16 Sängern klingen kann. Wir sind zwar nicht mehr so viele wie früher, dafür singen sie doppelt so gut“, meinte der Chorleiter und erster Vorsitzender in Personalunion. „Eine seltene Kombination“, wie der Vorsitzende des Kreischorverbandes (KCV) St. Ingbert, Werner Zeitz, mit Blick auf Sigals Ämter feststellte. Jener nahm die Ehrungen im Namen des KCV vor. Diese gingen für 25 Jahre Sängertätigkeit an Erich Philipp und Walter Reiter, für 40 Jahre an Josef Gabriel und Arnold Martin sowie für 60 Jahre an Dieter Konrad, der dafür auf Bundesebene vom Deutschen Chorverband gewürdigt wurde. Vereinsintern wurden an diesem Abend Wolfgang Schatz, Arnold Martin, Everard Sigal (alle drei für 25 Jahre), Bernd Jarolimek und Dieter Konrad (40 Jahre) sowie Franz Anders und Erhard Flick (jeweils für 50 Jahre) „vereintes“ Singen geehrt. Roland Quirin erhielt eine Urkunde für 25 Jahre Musizieren beim Becker-Chor. Im Verlaufe des Abends wurde noch gemeinsam mit den Gästen gesungen, wobei die Chorsänger einen vor 59 Jahren von E. Hartmann eigens für den Chor komponierten musikalischen Trinkspruch uraufführten.