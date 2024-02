CDU Ommersheim CDU Ommersheim präsentiert Wahl-Kandidaten

Zusammen mit dem Vorsitzenden des CDU-Ortsverbandes Ommersheim und Gemeinderatsmitglied Mathias Fuchs (29) war ihr wichtig die Listen ausgewogen zu besetzen. So habe man für Orts- und Gemeinderat sowie Kreistag eine Mischung aus Erfahrung und jungen Gesichtern, aus Männern und Frauen zusammenstellen können. Mit Daniel Kempf wird die CDU Ommersheim auch wieder ein bewährtes Gesicht in den Kreistag entsenden. Der 46 Jahre alte Kempf gilt vornehmlich als Experte in Bausachen und gehört dem Gremium schon seit vielen Jahren an.