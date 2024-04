CDU Mandelbachtal Die Kandidaten der CDU Mandelbachtal

„Kita-Neubau in Heckendalheim, Photovoltaik auf gemeindeeigenen Dächern, die Ausweisung von Bauland, der Kultursaal in Ormesheim, die Erschließung des zweiten Bauabschnitts des Gewerbegebietes, Blühflächen in allen Ortsteilen. Die Liste unserer Initiativen und Anträge ist lang. Trotz Beschlusslage sind diese Projekte noch nicht umgesetzt oder hängen im Anfangsstadium fest,“ ergänzt Spitzenkandidatin Carolin Usner-Reinhard, die in den vergangenen fünf Jahren auch das Amt der CDU-Fraktionsvorsitzenden im Gemeinderat innehatte. Usner-Reinhard weiter: „Bei diesen noch offenen Themen werden wir aber weiterhin dranbleiben und immer wieder nachhaken.“