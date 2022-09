Nach Rücktritt von Silke Becker in Mandelbachtal : CDU-Fraktion will Beigeordnetenposten nicht

CDU-Fraktion will Beigeordnetenposten nicht

Nach Rücktritt von Silke Becker in Mandelbachtal

Mandelbachtal Die CDU-Fraktion im Mandelbachtaler Gemeinderat reagiert auf den Rücktritt der ersten Beigeordneten Silvia Becker (wir berichteten). Fraktionsvorsitzende Carolin Usner-Reinhard erklärt: „Als CDU-Fraktion beteiligen wir uns sehr aktiv in den Ausschüssen und im Rat, bringen regelmäßig konstruktive Anträge ein und verhindern mit unserem Agieren häufig Schlimmeres.

Die Verwaltungsspitze ignoriert zuweilen beschlossene Anträge, antwortet nicht auf E-Mails unserer Fraktionsmitglieder, und die SPD-Fraktion verweigert sich aus unserer Sicht einer konstruktiven Ratsarbeit.“ Das „Konstrukt aus einer überforderten Verwaltungsspitze und einer sich wegduckenden SPD-Fraktion“ sei nun implodiert. Offensichtlich sehe die SPD-Fraktion in ihren eigenen Reihen keinen geeigneten Kandidaten für das Beigeordnetenamt und möchte nun auf das Know-how anderer Fraktionen zugreifen, deren Initiativen man bisher blockiert habe, so Usner-Reinhard weiter.

„Für uns fehlt es nach den Ereignissen der letzten beiden Jahre an einer Arbeitsgrundlage für eine vertrauensvolle und enge Zusammenarbeit mit der aktuellen Verwaltungsspitze und ihrer Fraktion, weswegen wir nicht für die Besetzung eines Beigeordnetenamtes zur Verfügung stehen“. Oft habe die SPD mehr mit persönlichen Attacken auf Fraktions- und Parteimitglieder geglänzt, als von der CDU-Fraktion Lösungsansätze aufzunehmen, die sich im Nachgang oft als richtiger Weg dargestellt hätten. Usner-Reinhard: „Wir begrüßen jedoch ausdrücklich den von uns bereits vor Monaten geforderten Rücktritt der ersten Beigeordneten und werden den oder die neue Beigeordnete auch weiterhin mit konstruktiven Anträgen und Initiativen unterstützen.“ Man sehe die SPD als Bürgermeisterpartei in der Verantwortung, die Position aus ihren Reihen nachzubesetzen, heißt es in der Mitteilung weiter.