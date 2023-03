Kleinkunst in Ormesheim „Café Noir“ bot wieder tolle Kleinkunst

Den Auftakt machten „Smokin‘ Strings“. Das Duo, bestehend aus Rudi „Gulli“ Spiller (Gitarre/Gesang) und Roman Grzyb (Cajon), transferierte Rockmusik etwa von Emerson Lake and Palmer oder Supertramp auf zwei Musiker und sorgte somit für ein Wiederhören der Ohrwürmer von früher. Beim Aznavour-Cover von Pete Woyming Bender, der auch schon auf der Ormesheimer Bühne gestanden hatte, mit „In deinen Armen“ gab es gar Bravo-Rufe. Der Autor Volker C. Jacoby lieferte die Mundart-Erklärung dafür, weshalb Mettlach seinen Namen hat, und sorgte vor allem mit seiner Zugabe, dem „Requiem für einen Grünen“, einer Hommage an den Asphaltfrosch, für zahlreiche Lacher. Der Auftritt der KTV-Showtanzgruppe (Leitung; Madeleine Schindler), ein klassischer Tanz zur Musik von „Die fabelhafte Welt der Amelie“ kam an. Patrick Lehnen verzauberte das Publikum gleich zweimal am Abend. So nahm der Kölner Comedy-Zauberer gleich anfangs eine große Bowling-Kugel aus dem recht kleinen Aktenkoffer, verblüffte mit Kartentricks oder sorgte mit dem Zauberwürfel aus den Achtzigern für Sprachlosigkeit. „Sie erfahren ein neues Märchen“, hatte Reiner Pirrung den zweiten Auftritt von Lehnen angekündigt. Und es war mehr als verblüffend wie er es schaffte, eine Schreibtischlampe ohne Berührung zum Bewegen zu bringen, ihr regelrecht Leben einzuhauchen, während er daneben saß.