Straße „Am Höllenberg“ in Bliesmengen-Bolchen Busse sorgen für böses Blut um Wohngebiet

Im beschaulichen Bliesmengen-Bolchen ist die Welt ganz und gar nicht in Ordnung. Vor allem, wenn man in der Straße „Am Höllenberg“ wohnt. So wie der 48-jährige Eric Dier. Er klagt über massive Unannehmlichkeiten durch das Busunternehmen „Fortuna Reisen“, das schräg gegenüber von Diers Elternhaus liegt, in dem auch er seit Geburt wohnt. Dessen Chef Walfried Munz weist die Vorwürfe entschieden zurück.