Mandelbachtal : Am Pfingstsonntag ist Tag der Entscheidung

Mandelbachtal Auch in der Gemeinde Mandelbachtal kommt es am kommenden Sonntag zur Stichwahl um das Amt des Bürgermeisters oder der Bürgermeisterin.

Der Wahlleiter der Gemeinde Mandelbachtal, Martin Busch, ist zufrieden mit dem Verlauf der Vorbereitungen für die Stichwahl eines Bürgermeisters/einer Bürgermeisterin am kommenden Sonntag, 9. Juni. „Neben mir gehören dem Gemeindewahlausschuss als Beisitzer Barbara Bubel, Carina Breyer, Margit Hartmann, David Scheidt und Carina Kochems, zugleich Schriftführerin an, die Arbeit im Team klappt prima“, erzählte uns Martin Busch. Mit Amtsinhaber Gerd Tussing (CDU), Maria Vermeulen (SPD) und dem unabhängigen Kandidaten Stephan Schaeidt stellten sich am 26. Mai drei Kandidaten zur Bürgermeisterwahl, Gerd Tussing und Maria Vermeulen gehen am Sonntag in die Stichwahl (siehe Info). Der unabhängige Kandidat Stephan Schaeidt kam in Bebelsheim mit 129 Stimmen ganz nah an Gerd Tussing ran (109 Stimmen), in Bliesmengen- Bolchen verbuchte Schaeidt 349 Stimmen vor Tussing (338). In seinem Heimatort Erfweiler-Ehlingen lag Gerd Tussing mit 396 Stimmen vor Maria Vermeulen (299), ebenso in Wittersheim (174 zu 157 Stimmen). Ansonsten hatte Maria Vermeulen in den Wahlbezirken die Nase vorne mit den besten Ergebnissen in ihrem Heimatort Ormesheim, in dem sie auch Ortsvorsteherin ist (1018 Stimmen) und in der CDU-Hochburg Ommersheim mit 649 Stimmen, dort kam Gerd Tussing auf 400 und Stephan Schaeidt auf 278 Stimmen. Im Gespräch mit unserer Zeitung drei Tage vor der Stichwahl blickten die drei Kandidaten zurück und auch nach vorne. Für Gerd Tussing sei das Wahlergebnis vom 26. Mai in der Verteilung und der Deutlichkeit schon etwas überraschend gewesen. „Unabhängig davon habe ich die beiden Wochen bis zur Stichwahl meine tägliche Arbeit fortgeführt. Auf eine ,Materialschlacht’ mit Werbemitteln oder Plakaten habe ich bewusst verzichtet, da ich glaube, dass die Wählerinnen und Wähler sich damit nicht überzeugen lassen. Ich hoffe für Sonntag auf eine hohe Wahlbeteiligung, bedanke mich bei allen Unterstützern sowie Wählerinnen und Wählern. Gleicher Dank gilt natürlich allen Wahlhelferinnen und Wahlhelfern, die nun schon seit Wochen mit den Wahlen betraut und am Pfingstsonntag wieder den ganzen Tag in den Wahllokalen und danach bei der Auszählung im Einsatz sind. Das ist der Einsatz für unsere Demokratie und ich würde mich über ein positives Wählervotum sehr freuen“, betonte Gerd Tussing.