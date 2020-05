Das wird die Leseratten freuen : Diese Büchereien haben nun wieder geöffnet

Mandelbachtal Drei öffentliche Büchereien der Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere in Mandelbachtal öffnen wieder. Es besteht dienstags von 16.30 bis 19 Uhr im Ormesheimer Pfarrheim wieder die Möglichkeit, sich Medien auszuleihen.

Kontakt zur Anmeldung: Leiterin Melanie Theis; Mail: KOEB.Ormesheim@Bistum-Speyer.de. Auch die Bücherei in Erfweiler-Ehlingen ist nun wieder mittwochs von 16 bis 19 Uhr im Büchereiraum über der Sakristei der Kirche geöffnet. Geleitet wird sie von Brigitte Jost; Mail: KOEB.Erfweiler-Ehlingen@Bistum-Speyer.de. Seit Montag, 18. Mai, hat auch erstmals nach der Corona-Pause die Bücherei in Bebelsheim wieder geöffnet. Sie steht im ehemaligen Pfarrhaus von 17 bis 19 Uhr allen Gästen offen. Anmeldungen und Infos bei der Leiterin Roswitha Klein; Mail: KOEB.Bebelsheim@Bistum-Speyer.de. Die Bücherei in Habkirchen wiederum bleibt weiterhin für den Publikumsverkehr geschlossen.