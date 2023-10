Fußball-Saarlandliga Das Spiel gewonnen - zwei Spieler verloren

Bliesmengen-Bolchen · Fußball-Saarlandligist SV Bliesmengen-Bolchen hat am Samstag sein Heimspiel gegen Borussia Neunkirchen gewonnen – und dadurch in der Tabelle einen Riesensatz nach vorne gemacht. Siegtorschütze Alexio Brauer sah in der Nachspielzeit die Rote Karte.

16.10.2023, 15:28 Uhr

Der Bliesmenger Philipp König (in Rot) schirmt den Ball an der Seitenlinie gegen den Neunkircher Sayfedine El Khadem ab. König bereitete in der 75. Minute den Siegtreffer seiner Mannschaft durch Alexio Brauer vor. Foto: Wolfgang Degott/Picasa

Von Philipp Semmler

Der Jubel war groß, aber nicht gänzlich ungetrübt: Fußball-Saarlandligist SV Bliesmengen-Bolchen bezwang am Samstag den Tabellen-Vierten Borussia Neunkirchen zu Hause mit 2:1 (0:1). „Wir freuen uns natürlich, denn das war ein extrem wichtiger Sieg“, erklärte SV-Trainer Martin Peter strahlend.