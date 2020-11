Eine traurige NaChricht für Bliesmengen-Bolchen : Hans-Bernhard Faas nach langer Krankheit verstorben

Bliesmengen-Bolchen In der Nacht zum Montag ist nach langer schwerer Krankheit Hans-Bernhard Faas verstorben. Der Ortsvorsteher von Bliesmengen-Bolchen wurde 73 Jahre alt. Der Politiker identifizierte sich in ganz besonderer Hingabe mit seinem Heimatort. Faas holte bei der Kommunalwahl im Mai 2019 erstmals im Ortsrat die absolute Mehrheit für die CDU.

Das Kommunalgremium wählte ihn einstimmig zum Ortsvorsteher. Es war die zweite Amtszeit für Hans-Bernhard Faas, der seit 2014 Chef des Ortsrates war. Von 2014 bis 2019 war er auch im Gemeinderat Mandelbachtal als CDU-Fraktionsvorsitzender. Von 1976 bis zu seinem Ruhestand 2012 war Faas der Kämmerer der Gemeinde Mandelbachtal. Faas lag die Vereinswelt von „Menge“ sehr am Herzen. Auf seine Initiative hin entstanden zahlreiche Arbeitsgemeinschaften, durch die vor allem viele junge Bürgerinnen und Bürger ehrenamtlich ins Dorfgeschehen eingebunden waren. Einige Projekte hat er mit auf den Weg gebracht und das Dorf nachhaltig weiterentwickelt. Es gelang ihm auch, mit Bliesmengen-Bolchen am Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ teilzunehmen. Das Ergebnis: die Silbermedaille. Er fungierte drei Jahre als kommissarischer Vorsitzender des Verkehrsvereins Mandelbachtal und gehört dessen Vorstand viele Jahre an. Hans-Bernhard Faas war Träger des Goldenen Ehrenabzeichens der Freiwilligen Feuerwehr Mandelbachtal und auch in den Gremien der katholischen Kirchengemeinde aktiv. Hans-Bernhard Faas hinterlässt eine Frau, einen Sohn und ein Enkelkind.