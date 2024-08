Einsätze in Mandelbachtal Einsatz-Bilanz der Feuerwehr mit Zahlen und Fakten

Durch die ganz kurze Vorwarnung vor einer Unwetterzelle, welche punktuell in der Gemeinde Mandelbachtal über den Ortsteilen Ommersheim und Heckendalheim und in den Nachbarkommunen Aßweiler und Biesingen abregnete, wurde die Feuerwehr Mandelbachtal am 2. August nach eigenen Angaben überrascht. Da aber aus den vergangenen Starkregen- und Hochwasser-Ereignissen schon reichlich Erfahrungswerte vorlagen, konnte eine schnelle Reaktion erfolgen, um die Kräfte entsprechend zu koordinieren.