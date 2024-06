Heckendalheim Feuer und Flamme für die Aktion „Bibel am Schwenker“

Pfarrer Wolfgang Glitt von der Protestantischen Kirchengemeinde Ensheim-Eschringen-Mandelbachtal erinnerte an die frühere Aktion „Sing und schwenk“, einen jährlichen Begegnungstag des Projektchores der Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere Mandelbachtal. „Wir sehen ‚Bibel am Schwenker‘ als deren Nachfolge. Auch Pfarrer Danijel Ševo und Pastoralreferent Michael Becker von der Pfarrei Heiliger Jakobus der Ältere Mandelbachtal nahmen an der Veranstaltung teil. Aus der Pfalz angereist war Walburga Wintergerst. „Mir hat das Thema ‚Bibel am Schwenker‘ so gut gefallen und mich neugierig gemacht,“ sagte sie. Die Bibeltage, die ursprünglich während einer Eselswanderung entstanden, fanden erstmals mit Verkündigungstexten im Freien statt. „Gehen Sie mit uns auf Entdeckungsreise! Denn Gottes Wort ist voller Lebenskraft und schenkt Freude, Hoffnung und Zuversicht,“ lautete der Aufruf der Bibelexpertin des Bistums. Die Aktion „Die Bibel am Schwenker“ zeige eindrucksvoll, wie lebendig und gemeinschaftsstiftend der Glaube sein könne, wenn man ihn in neuen, ungewohnten Kontexten erlebe, so die Organisatorin.