Das hilft der Natur und der Gesundheit : Sie strampeln sich für die Umwelt ab

Mandelbachtal Beim „Stadtradeln“ macht die Gemeinde Mandelbachtal zum ersten Mal mit. Das Projekt soll etabliert werden.

Erstmals nimmt die Gemeinde Mandelbachtal in diesem Jahr an der Aktion „Stadtradeln“ teil – initiiert vom saarländischen Verkehrsministerium. Darüber sprach auch der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. „Ein großes Lob an die lokalen Initiatoren“, freute sich Isabelle Vinzent (Bündnis 90/Die Grünen). Sie hatte neben der Teilnahme gleich noch einen weitergehenden Vorschlag: Man könne doch das beste Team aus der Gemeinde mit einem Geldpreis belohnen, „wenn auch mit einem geringen Betrag“. Wohl wissend, dass es um die Finanzen der Gemeinde nicht zum Besten bestellt ist. Die Auszeichnung könne, so Vinzent, eine Wertschätzung vor allem für Kindertagesstätten und Schulen darstellen. Überdies werde das Umweltbewusstsein gestärkt.