Ortsdurchfahrt Bebelsheim : Bebelsheim ist wieder normal mit Autos befahrbar

Bebelsheim Gute Nachrichten für alle Autofahrer, die nach Bebelsheim wollen und von dort kommen. Der Ort ist wieder ohne Einschränkungen befahrbar. Das hat der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) am Freitag mitgeteilt.

Am Montag, 25. Juli, hatte der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit der Erneuerung der Fahrbahn im Bereich der Ortsdurchfahrt in Bebelsheim begonnen.

In der ersten Woche wurden lediglich Kanalarbeiten der Technischen Werke Mandelbachtal in der Kaiserstraße durchgeführt. Die Deckenerneuerung der Ortsdurchfahrt hatte am 1. August begonnen. Der erste Bauabschnitt der „Kaiserstraße“ (B 423) vom Ortseingang von Habkirchen kommend bis in die Mitte der beiden Einmündungen Margarethenstraße konnte am 17. August abgeschlossen werden.