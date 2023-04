Neuer Dorfverein Bebelsheim Bebelsheim gründet Verein für Dorfentwicklung

Nagel informierte, dass neben dem Dorfjubiläum auch einige Vereine runde Geburtstage feiern könnten. So habe der Karnevalverein sein sechs Mal 11jähriges Bestehen schon absolviert. Es folgen unter anderem 50 Jahre Kneippverein, 70 Jahre Spielvereinigung Bebelsheim-Wittersheim, vier mal elf Jahre Flower Boys des Karnevalvereins und 70 Jahre SPD-Ortsverein Bebelsheim-Wittersheim. Am Sonntag, 10. September, werde in der Bebelsheimer Pfarrkirche St. Margaretha, so Nagel, ein Festgottesdienst mit dem Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann anlässlich der beiden Dorfjubiläen Bebelsheim und Erfweiler-Ehlingen, das das gleiche Dorfjubiläum feiert, stattfinden. Im November schließt sich die „Bebelsheimer Jahrhundertkirmes“ an.