Politischer Schlagabtausch in Mandelbachtal : Umweltminister zeigt sich zutiefst verärgert

Mandelbachtal/Saarbrücken Die Bauland-Diskussion in der Gemeinde Mandelbachtal geht munter weiter. Dabei greift die CDU den parteipolitischen Gegner an.

In der Diskussion um fehlendes Bauland in der Gemeinde Mandelbachtal hat jetzt die örtliche CDU nachgelegt. „Auf die Forderung der Jungen Union Mandelbachtal, dass die Gemeinde Mandelbachtal mehr Bauland benötigt, hat die Gemeinde-SPD mit Vorwürfen gegen die CDU Mandelbachtal reagiert. Anstatt mit dem Finger auf andere zu zeigen, sollten die Mandelbachtaler Genossen aus Sicht der CDU Mandelbachtal eine eigene Initiative entwickeln“, meint der CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende Matthias Hofmann und ergänzt diese Äußerungen mit den folgenden Worten: „Die Neuauflage des völlig veralteten Landesentwicklungsplans liegt zwar beim Innenministerium, aber auch das SPD-geführte Umweltministerium hat beim Landesentwicklungsplan ein Wort mitzureden. Eine Entscheidung scheitert jedoch bislang am Umweltministerium.“ Unsere Zeitung hat hierzu eine Stellungnahme von Umweltminister Reinhold Jost erbeten, die auch nicht lange auf sich warten ließ. „Diese Aussagen“, so Jost, „sind entweder an Unwissenheit oder aber an Dreistigkeit nicht zu überbieten. Auf jeden Fall ist das, was hier gesagt wurde, dummes Geschwätz. Um es kurz auf den Punkt zu bringen: Die Landesregierung beschließt den Landesentwicklungsplan, der unter Federführung des Innenministeriums erstellt wird. Das Umweltministerium bringt sich im Rahmen seiner Zuständigkeit ein. Unsere Zulieferung liegt dem Innenministerium seit Monaten vor.“