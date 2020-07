Fußball-Bezirksliga Homburg : Bauer und Bickelmann trainieren Mengens Zweite

BLIESMENGEN-Bolchen Auch die zweite Mannschaft des SV Bliesmengen-Bolchen ist am Samstag in die Vorbereitung eingestiegen. Das neue Trainer-Duo heißt Stefan Bauer und Thorsten Bickelmann. Der Letztgenannte war bereits zuletzt unter der Regie von Michael Löw Co-Trainer, der nun aber aus zeitlichen Gründen sein Amt niederlegen musste.

Spielklasse bleibt die Bezirksliga Homburg, in der man in der aufgrund von Corona vorzeitig abgebrochenen Runde laut Quotientenregelung hinter dem TuS Ormesheim die Vize-Meisterschaft errang. „Bauer ist ein Mitglied des Spielausschusses. Er hat bereits etliche Erfahrungen im Trainerbereich gesammelt. Bauer und Bickelmann sind nun ein gleichberechtigtes Trainer-Duo. Wir werden versuchen, in der Tabelle wieder oben mitzuspielen, es gibt allerdings keinerlei Aufstiegsdruck“, sagte der Spielausschuss-Vorsitzende Stefan Ruppert. Man freue sich auf viele Derbys. Der Titelfavorit sei der FV Biesingen.