Wegen Unachtsamkeit : Radfahrer wird bei Zusammenstoß mit Auto schwer verletzt

Ommersheim Nach der Kollision musste der Radfahrer mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.

Ein 52-jähriger Radfahrer aus Bliesmengen-Bolchen ist bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden. Gegen 17.30 Uhr am Montag fuhr der Mann in einer vierköpfigen Radgruppe auf der L 107 von Aßweiler nach Ommersheim. An einer Einmündung der Landstraße übersah der Radfahrer ein von rechts kommendes Auto.