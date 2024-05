Chorkonzert in der Oberwürzbachhalle Chor 98 entführt Zuhörer in die Flower-Power-Zeit

Der zweite Teil des Abends hatte sich dann ausschließlich bekannten Titel der Beatles (unter anderem „A hard day’s night“, „All you need is love“) und der Beach Boys ( „Barbara Ann“, „Kokomo“ und „Sloop John B“) verschrieben, wobei der Chor mit fortschreitender Konzertdauer immer mehr gesanglich in allen Stimmen zu überzeugen wusste. Hierbei erwies es sich im Nachhinein als Glücksgriff die – bezogen auf die Gesamtstärke des Chores betrachtet – unterrepräsentierten Männerstimmen keilförmig in der Mitte des Chorverbands zu platzieren.