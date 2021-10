KEB Saarpfalz : Wie man die letzte Lebensphase gestalten kann

Ommersheim Im Rahmen der 10. Hospiztage im Saarpfalz-Kreis zeigt die Katholische Erwachsenenbildung seit Beginn der Woche noch bis 6. November eine Ausstellung zum Thema „Leben im Tod - Tod im Leben“ in der Kirche Mariä Heimsuchung in Ommersheim (Hofstraße).

Die Kirche ist täglich von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Ehren- und hauptamtliche Mitarbeiterinnen laden Besucher ein, mutig zu sein und sich die Ausstellung zur Gestaltung der letzten Lebensphase anzuschauen. Es ist ein Thema, das jeden Menschen betrifft, und es kann Ängste nehmen, sich einmal damit zu beschäftigen. Wer an einem Austausch interessiert ist und/oder haupt- und ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen kennen lernen will, kann am Donnerstag, 28. Oktober, kommen. Von 16 bis 18 Uhr trifft sich die Hospizgruppe St. Ingbert/Mandelbachtal in der Kirche.