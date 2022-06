Verkehrsverein Mandelbachtal : Für Demokratie und gegen Rechtextremismus

Ormesheim Zu dieser Thematik wird an diesem Montagabend eine Ausstellung im Rathaus in Ormesheim eröffnet.

Am Montag, 13 Juni, um 18 Uhr, lädt der Verkehrsverein Mandelbachtal zur Eröffnung der Ausstellung „Demokratie stärken - Rechtsextremismus bekämpfen“ ins Foyer des Rathauses Mandelbachtal in Ormesheim ein.

Es sprechen die Erste Beigeordnete der Gemeinde Mandelbachtal, Silvia Becker, und der Vorsitzende des Verkehrsvereins Mandelbachtal Manfred Pfeiffer. Dominik Schreiber und Johanna Wojtyniak von der Friedrich-Ebert-Ausstellung werden in das Thema einführen. Die Vernissage wird musikalisch umrahmt von einem Quartett des Orchestervereins Harmonie Ormesheim.

„Selten war unsere Gesellschaft so gefordert wie jetzt!“ so der Vorsitzende des Verkehrsvereins Mandelbachtal Manfred Pfeiffer, „Rechtsextremismus, Populismus und Rassismus setzen ihr zu!“ Auch die Corona-Pandemie mit ihren globalen Unsicherheiten und unkalkulierbaren Folgekrisen, wachsender Verbreitung von Verschwörungstheorien und einer sich radikalisierten Querdenken-Bewegung habe in der Demokratie Schaden verursacht.