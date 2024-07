Entscheidung über künftige Nahversorgung rückt näher Auch Rossmann-Markt in Ormesheim möglich

Wird am Ortsrand von Ormesheim an der Adenauerstraße 21 bis 23 ein Rewe eröffnen? Eine Antwort auf diese, seit Monaten kursierende Frage, rückt näher. Am Donnerstag, 25. Juli, wird laut Bürgermeisterin Maria Vermeulen (SPD) die beim Innenministerium angesiedelte Landesplanung den geplanten Bereich besichtigen. Weitere Erkenntnisse zu diesem Erörterungstermin will Jörg Hektor, Sprecher des Innenministeriums, auf Anfrage allerdings vorab nicht nennen.