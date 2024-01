Fußball-Landesliga Mit dem Rückkehrer auf Mission Klassenverbleib

Paukenschlag in der Fußball-Landesliga: Arif Karaoglan ist in der Winterpause als Spielertrainer zur abstiegsbedrohten SVG Bebelsheim-Wittersheim zurückgekehrt. Der 37-Jährige war bis zum vergangenen Sommer über sechs Spielzeiten hinweg in gleicher Funktion bei der SVG tätig, ehe er den Verein verließ und sich als Spieler Saarlandligist TuS Herrensohr anschloss. Dort bestritt er bis zur Winterpause 13 Partien - zwei davon von Beginn an.