Musikverein Ommersheim : Am Dorfbrunnen in der Ortsmitte wird gefeiert

Nach der Pandemie-bedingten Zwangspause im vergangenen Jahr wird das Brunnenfest in Ommersheim am kommenden Sonntag, 15. August, ab 10.30 Uhr wieder stattfinden. Das Fest in der Dorfmitte wird veranstaltet vom Musikverein und vom Handballverein am Dorfbrunnen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken