Alpaka-Touren im Bliestal : Niedliche Alpakas durch den Bliesgau führen

Die Alpakas werden bei den Touren rund umn den Helenhof in Erfweiler-Ehlingen an der Hand geführt. Foto: Wolfgang Henn

Erfweiler-Ehlingen Ein besonderes Angebot der Saarpfalz-Touristik: Start ist am Samstag, 11. September, um 10 Uhr am Helenenhof in Erfweiler-Ehlingen.

) Paco, Liam und Rossi und viele weitere flauschige Freunde heißen Wanderer willkommen: Die niedlichen Alpakas (ver)führen mit ihren großen treuen Augen und ihrer sanften Energie in die wunderschöne Natur rund um das Bliesgau-Dorf Erfweiler-Ehlingen. Interessierte genießen auf den entspannten, geführten Rundtouren von etwa 5,5 Kilometern die Biosphäre von ihrer schönsten Seite inklusive einer gemütlichen Rast. Die gemütliche Spätsommertour startet am 11. September um 10 Uhr am Helenenhof in Erfweiler-Ehlingen

Nach einer kleinen Einführung in die „Welt“ der flauschigen Alpakas geht es bei einer gemütlichen Wanderung auf einem Teilstück der Bliesgau-Tafeltour in die Natur. Die Alpakas werden dabei an einer Leine geführt und freuen sich auch über Streicheleinheiten. Sie bleiben auch mal stehen, um an einem Strauch zu naschen. Genauso fix geht es dann auch wieder auf dem Wanderweg weiter, so dass die Gruppe nach der Tour wieder am Helenenhof ankommt. Dort erwartet alle ein Picknick mit regionalen Köstlichkeiten von der Bäckerei und Konditorei Fetzer aus dem benachbarten Biesingen. Sollte der Spätsommer noch eine trockene Wiese ermöglichen, so können die Teilnehmer eine Picknick-Decke mitbringen, um gemeinsam mit den Alpakas auf der Wiese am Hof zu rasten.

Begleitet wird die Tour immer vom Hofeigentümer Georg Lang persönlich und seiner Frau Sarah Lang. Die beiden informieren die Teilnehmer über die Haltung, die Herkunft und über den Umgang mit den Tieren. Außerdem erläutern sie Wichtiges zur Biosphäre Bliesgau und begleiten zur hofeigenen Picknick-Station von der Bäckerei und Konditorei Fetzer aus Biesingen.

Damit jeder Teilnehmer auch mal ein Alpaka an der Leine führen kann, ist die Teilnehmerzahl zwischen 6 und 15 Personen beschränkt. Kinder unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten mitwandern. Die Preise für die komplette Tour inklusive Verkostung erstrecken sich von 28 Euro pro Kind (6 bis13 Jahre), über 42 Euro pro Erwachsener, bis hin zu ab 100 Euro pro Familie (zwei Erwachsene und ein Kind). Start der Tour ist um 10 Uhr am Helenenhof und die Tour endet auch dort gegen 14 Uhr.

Wenn ein Teilnehmer mit dem Bus anreisen möchte, so werden die Buslinien R10, R14 oder 507 bis zur Haltestelle „Assweiler Aldi“ empfohlen. Ein etwa zehnminütiger Fußweg bis zum Helenenhof sollte danach eigentlich kein Hindernis darstellen. Es gelten die von der Landesregierung bestimmten jeweils aktuellen Corona-Hygiene-Regeln. Die Teilnehmer werden darüber bei der Anmeldung informiert.