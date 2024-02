Feuerwehr Bliesmengen-Bolchen Manuel Fillgraff bleibt weitere sechs Jahre Löschbezirksführer

Manuel Fillgraf geht in seine zweite sechsjährige Amtsperiode als Löschbezirksführer der Freiwilligen Feuerwehr Bliesmengen-Bolchen. Auch sein Stellvertreter Carsten Lauer wurde während der Jahreshauptversammlung im Feuerwehrgerätehaus-Schulungsraum wiedergewählt. In seinem Jahresbericht erwähnte der 29-jährige Feuerwehrchef, dass im letzten Jahr 24 Einsätze mit 173 Stunden „abgearbeitet“ werden mussten. Dabei standen die 18 technischen Hilfeleistungen im Mittelpunkt. Dreimal musste zur Brandlöschung ausgerückt werden. Groß war der Einsatz der Ehrenamtlichen bei unterschiedlichsten Aufgabenstellungen in und rund um das Gerätehaus, Brandwachen und sonstigen Veranstaltungen mit rund 2300 Arbeitsstunden. Dieser Einsatzquerschnitt, so Fillgraf, zeige, dass eine Feuerwehr im ländlichen Raum mit den unterschiedlichsten Aufgaben und Einsatzsituationen konfrontiert werde.