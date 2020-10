Sie machen gemeinsame Sache in Erfweiler-Ehlingen : Dieses Team freut sich auf weitere Mitstreiter

Sie machen gemeinsame Sache in Erfweiler-Ehlingen

Erfweiler-Ehlingen Kilian Wolff ist der neue Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Kinder und Jugend im Dorf (AG Ki-Ju) in Erfweiler-Ehlingen. Er wurde in der Mitgliederversammlung zum Nachfolger von Petra Huppert gewählt.

In Hupperts Amtszeit wurden viele Projekte von der AG initiiert, wozu beispielsweise der Bau des Bolzplatzes, die Matschanlage und die Bücherzelle gehören. Sie zeichnete auch verantwortlich für die Durchführung, Organisation und Teilnahme an vielen Festen und Veranstaltungen im Dorf. Zudem fanden etliche Fahrten in Jugendherbergen und Ferienprogramme für Kinder statt. Huppert freute sich, dass die hervorragende Arbeit des früheren Vorstandes nahtlos weitergeführt werden könne. Die gesamte Mannschaft der AG Ki-Ju freut sich über weitere Mitglieder und Helfer sowie deren Ideen und Initiativen.