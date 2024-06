Überraschung bei der Kommunalwahl 2024 AfD von null auf vier Sitze im Mandelbachtaler Rat – CDU obenauf

AfD-Spitzenkandidat Norbert Jung kündigte eine Stellungnahme in den nächsten Tagen an. Manfred Dier (Freie Wähler) bedauerte den Mandats- und Stimmenverlust mit dem „maßgeblichen Einfluss“ der Europawahl. Angesichts der elf Prozent für die AfD war er mit dem kleinen Minus von einem Prozent noch zufrieden. Positiv hob er hervor, dass Gerhard Hartmann aus Ommersheim für die FWG in den Kreistag einzieht. Daniel Wannemacher (Grüne) zeigte sich getroffen, dass der Unmut gegen die Grünen im Bund aufs Lokale durchgeschlagen habe, ohne die Sacharbeit vor Ort zu berücksichtigen. Er finde es auch bedenklich, dass jeder Sechste hier die AfD gewählt habe – also auch Menschen, die man persönlich kenne.