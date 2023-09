Baustelle in Niederwürzbach Der EVS verspricht baldige Abhilfe

„Das ist ein absoluter Witz. Ich möchte wissen, wer sich das ausgedacht hat, ein richtiger Schildbürgerstreich“, zeigte sich eine Anwohnerin beim Fototermin unserer Zeitung entrüstet. Das Problem: In der Kirkeler Straße in Niederwürzbach hat die Ottweiler Baugesellschaft (OBG) eine Baustelle am Hauptsammler als Subunternehmer im Auftrag des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) eingerichtet. Und zwar am Donnerstag, 10. August. „Als Bewohner der Kirkeler Straße in Niederwürzbach stelle ich mir die Frage, was hat Baustelleneinrichten mit Denken zu tun, und ich komme hier zu dem Schluss: eher nichts“, so beschreibt SZ-Leser Helmut Kröll, Anlieger der Kirkeler Straße, seine etwas sarkastische Sicht der Dinge.