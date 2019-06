Ormesheim : Letzte Bauabschnitte in der Adenauerstraße

Ormesheim Bei der laufenden Maßnahme zur Sanierung der Adenauerstraße in Ormesheim hat der nächste Bauabschnitt begonnen. Das neue Baufeld erstreckt sich von der Einfahrt Am Bauert bis zur Einmündung Seniorenheim.

Während der Bauzeit ist die Einfahrt zum Seniorenheim aus Richtung Aßweiler gewährleistet, die Zufahrt Am Bauert ist aus Richtung Eschringen möglich. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis 16. Juni andauern. In Abhängigkeit von der Witterungsentwicklung kann sich die Bauzeit verlängern. In der Zeit vom 24. bis 30. Juni ist dann der letzte Bauabschnitt der Maßnahme unter Vollsperrung geplant. Während dessen ist die Einfahrt zur Mozartstraße aus Richtung Eschringen gewährleistet. Die regionale Umleitungsstrecke ist ausgeschildert. In Abhängigkeit von der Witterungsentwicklung kann sich auch hier die Bauzeit verlängern. Der Landesbetrieb für Straßenbau rechnet während der Maßnahme nur mit geringfügigen Verkehrsstörungen, heißt es in dessen Pressemitteilung.