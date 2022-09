Schlager-Open Air in Wittersheim : 700 Besucher beim Schlager-Open Air in Wittersheim

Wittersheim Sechs Sängerinnen und Sänger boten auf dem Schulhof des Otto-Regel-Hauses trotz teilweise widriger Witterung ein tolles Programm.

Einer der vielen Höhepunkte war der Auftritt des spontan zusammengesetzten neunköpfigen Kinderchors, mit Vier- bis 13-Jährigen aus der Umgebung. Die „Kids on stage“ sangen gemeinsam mit den Protagonisten des Abends die Friedenshymne von Udo Lindenberg „Wir ziehen in den Frieden“. Eine weitere Überraschung hatte Fuchs parat, als die Blieskastelerin Johanna Greff auf der Bühne erschien und mit ihm „Du bist mein ganzes Herz“ (Heinz Rudolf Kunze) sang. Greff gehörte schon zum „Ensemble“ bei der letzten Veranstaltung vor drei Jahren. „Es war für alle eine Überraschung. Johanna und ich hatten es einmal geprobt,“ so Fuchs.

Eigentlich hatte der Schlagerabend bereits Anfang Juli stattfinden sollen, doch Coronafälle bei den Sängern machte kurz vor dem Veranstaltungstag die Verschiebung notwendig. Jens Wagner aus Ormesheim war wie schon bei der Premiere im letzten Jahr für die Stimmungslieder, Gassenhauer, die ihm auf den Leib geschneidert waren, zuständig. Er riss das Publikum mit. Ob bei seinem Hit-Medley, in dem die drei Titel „Michaela“ (Bata Illic), „Tanze Samba mit mir“ (Tony Holiday) und „Ein Student aus Upsalla“ (Kirsti Sparboe) verwoben waren, beim Jürgen Marcus-Hit „Eine neue Liebe ist wie ein neues Leben“ oder der Klassiker „Sweet Caroline (Good Times Never Seemed So Good)“ aus der Feder von Neil Diamond, immer wieder ließ er die Stimmung hochkochen. Martin Eisler (Wittersheim), der gemeinsam mit Jürgen Fuchs den Ben Zucker-Titel „Was für eine geile Zeit“ auf die Bühne brachte, hatte auch mit seiner Interpretation des BAP-Klassikers „Verdamp lang her“ den richtigen Griff getan. Eine eigenwillige, großartige Inszenierung folgte, als Angela Branca, die sogar Jodeltöne in das Arrangement einfließen ließ, gemeinsam mit Eva Sandmeier „Atemlos“ von Helene Fischer in Szene setzte. Sandmeier, gebürtige Wittersheimerin, unterstrich ihr großes stimmliches Vermögen auch in „It’s raining men“, den die Wheather Girls vor 40 Jahren in die Charts katapultiert hatten. Karin Henrich aus Ormesheim, die sechste im Bunde, war im Ablauf sowohl Solo bei „Ich bin wie du“ von Gitte Henning als auch im Duett mit Martin Eisler, als beide den Udo-Lindenberg-hit „Hinterm Horizont“ leisere Töne anschlugen.