50 Jahre Jugendclub Ormesheim : Ein Jugendclub feiert 50. Geburtstag

Ormesheim Der Gründungsvorsitzende erinnert sich, wie aus „Kla-Da-Ra-Datsch“ eine feste Institution wurde.

Im Jahr 1972 wurde in Ormesheim der Jugendclub, damals unter dem besonderen Namen „Kla-Da-Ra-Datsch“ aus der Taufe gehoben. Er wurde später durch den heute noch existierenden Jugendclub Ormesheim, der in der ehemaligen Schule beheimatet ist, abgelöst. Eine der Triebfedern, die vor einem halben Jahrhundert zusammen mit den Gremien der Pfarrgemeinde den Keller im Gotteshaus zum Domizil auswählten, war Gründungsvorsitzender Reiner „Buffi“ Pirrung. Er initiierte einen „Clubabend“. Am Samstag, 12. November, wird das „goldene Jubiläum“ gemeinsam mit vielen Gästen, darunter auch „Ehemaligen“ im Festsaal Niederländer gefeiert. Dies ist Anlass, ihn nach seinen Erinnerungen und Erfahrungen zu befragen.

Was waren aus Ihrer Sicht die Highlights in dieser Kla-Da-Ra-Datsch-Zeit?

Reiner Pirrung: Spontan erinnere ich mich an unsere erste größere öffentliche Veranstaltung im Rahmen der Jugendwoche im April 1975, die wir zusammen mit der CAJ (Christliche Arbeiterjugend) durchführten. Für unseren Liedermacherabend musste für den Hauptakteur kurzfristig Ersatz besorgt werden. Das Trio Gabi, Hans & Eckhard sprang ein. Das Mehr an Gage war in unserem Budget nicht eingeplant, aber unser Mut wurde belohnt. Der Pfarrsaal im Jugendheim war bis auf den letzten Platz gefüllt. Viele jugendliche Besucher saßen auf dem blanken Holzboden direkt vor der Bühne. Musikalisch wurde es ein wunderschöner Abend, zu dem auch das Bliesmenger Duo Doris & Ute sein Scherflein beisteuerte. Die Akteure wurden mit langanhaltendem Applaus belohnt. Und am Ende spendete einer der erwachsenen Zuschauer spontan einen Hunderter (!) zur Deckung der Honorare. Wir wähnten uns im siebten Veranstalterhimmel.