Info-Tafeln im Golddorf 18 Tafeln informieren über das Golddorf

An folgenden Orten stehen die neuen Infotafeln: Am Soldatenfriedhof am Allenberg, an der alten Kirche St. Petrus in Ketten, an der neuen Kirche St. Paulus, am Haus der Dorfgeschichte und an der Naturbühne Gräfinthal. Zwei Tafeln über die Blies stehen am Bliesweg und am Fährmannsplatz und zwei über das Kloster stehen in Gräfinthal. Zwei neue Straßenkarten stehen am Kleinen Burggarten und in Gräfinthal, zwei neue Wanderkarten am Wanderparkparkplatz Buchholz und in Gräfinthal am Pilgerpfad. Außerdem wurde die Fahrradkarte in Gräfinthal erneuert.