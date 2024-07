Kultur in der Arbeitskammer Makrofotografie im Bildungszentrum Kirkel

Entstanden sind die Fotografien vorwiegend im „Haus Lochfeld“ in Wittersheim, im „Museum für Keramiktechniken“ (Bliesmühle) in Saargemünd und im „Maschinenbaumuseum Herzog“ in Neunkirchen. „Diese sehr unterschiedlichen Orte finden sich auch in den vielfältigen Aufnahmen wieder“, meinte der Blieskasteler Fotograf Roman Schmidt, der auch der Laudator des Eröffnungsabends der Veranstaltung ist.