Klassische Dorfwirtschaft in Rohrbach Viel Freude im versteckten Biergarten

Wenn das beliebte Gasthaus im Rohrbacher „Unnerdorf“ auch eine Zeitlang den Namen „Keglerheim“ trug, der Name „Luitpolds Lust“ begleitet das Lokal schon seit über 120 Jahren. So jedenfalls erzählt es, nachvollziehbar mit Dokumenten belegt, der Mann, der sich heute um Gäste und Wirtshaus kümmert. Wirtin ist seine Tochter Elena, aber Vater und Mutter hatten die Idee, die „Luitpolds Lust“ wieder in Schwung zu bringen, und wer eine gute Idee hat, hat oft auch viel Arbeit hinterher. Bei Stefan Kayser ist das so. So richtig lustvoll ist’s in seinem Gasthaus vor allem im Sommer, wenn der Biergarten geöffnet ist. Von der Oberen Kaiserstraße her sieht man davon absolut nichts. Vielleicht ist der Außenbereich der „Luitpolds Lust“ gerade deshalb so schön. Die Saarbrücker Zeitung sah sich um.