Vor Weihnachten : Glückspilz auf dem Saarland räumt Großgewinn im Lotto ab

Ein Saarländer darf sich kurz vor Weihnachten über den Höchstgewinn in der Zusatzlotterie Super 6 freuen. Welche Gewinnzahlen ihm Glück brachten.

Ein Glückspilz aus dem Saarpfalz-Kreis wird dieses Weihnachtsfest wohl nicht so schnell vergessen. Als bundesweit einziger Tipper räumte er den Höchstgewinn in der Zusatzlotterie Super 6 ab. Die Zahlen 022207 brachten ihm bei der Ziehung am 22. Dezember stolze 100.000 Euro ein. Er könnte sogar noch mehr Geld gewinnen - sein Tippschein ist noch für zwei weitere Ziehungen gültig.