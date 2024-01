Reizgas-Alarm in Blieskastel Lob für Einsatzkräfte beim Reizgas-Alarm in Blieskastel

Am Montagvormittag hatten sich mehrere Dutzend Schülerinnen und Schüler mit gesundheitlichen Beschwerden und Atemreizungen gemeldet. Eine noch unbekannte Person hatte nach Angaben der Homburger Polizei in einem Windfang, der vom Pausenhof ins Foyer führt, einen Reizstoff versprüht. Als die Schüler am Pausenende das Schulgebäude wieder betreten wollten, kam es im Windfang zum Kontakt mit Reizstoff. Durch den beim Öffnen der Türen entstandenen Luftzug verteilte sich der Reizstoff schnell im Foyer, wo sich weitere Schüler befanden. Daraufhin wurde ein Großaufgebot an Einsatz- und Rettungskräften an die Schule gerufen (wir berichteten).