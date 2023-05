Kulturreihe „erLesen“ Lesung mit Caroline Wahl und Mutter-Tochter-Duo

Zweimal volles Haus, zwei mal Literatur von ganz unterschiedlicher Prägung, zweimal sichtlich zufriedene Autorinnen: Die beiden von der Buchhandlung Hahn veranstalteten Limbacher Ausgaben von „erLesen“, den saarländischen Literaturtagen, waren ohne Zweifel ein Erfolg. Das lag mit Sicherheit an der ziemlich gekonnten Auswahl derer, die mit ihren Werken präsent waren. Den Auftakt machte am vergangenen Freitag gleich ein Autorinnen-Duo. So lasen Andrea Russo, vielen natürlich besser bekannt unter ihrem Pseudonym Anne Barns, und ihre Tochter Christin-Marie Below aus ihren aktuellen Romanen. Die Besonderheit des Abends: Das Werk von Russo, „Wo Du mich findest“, erlebte bei der Lesung in der Limbacher Mühle eine echte Vorpremiere. Noch ist der Titel nicht im Handel erhältlich. Und das sollte für die Anne-Barns-Fans nicht die einzige Überraschung bleiben, denn: Mit eben diesem neuen Werk hat Russo auch einen Vorzeichenwechsel vollzogen. So ist die Protagonistin nun älter und in den Fünfzigern. Und auch das übliche Barns-Happy-End ist bei „Wo Du mich findest“ nicht gewohntes Programm. „Diejenigen, die schon Anne-Barns-Bücher gelesen haben, die werden sehen, dass das Cover des Buches anders ist, die Aufmachung ist anders. Der Inhalt ist anders. In meinen anderen Anne-Barns-Büchern sind die Figuren so 30 Jahre alt. Und wenn sie einen Mann treffen, dann überlegen sie, ob es der richtige ist. Hier ist meine Hauptfigur so alt wie ich. Und sie hat andere Themen. Sie fragt sich: Soll ich mir das jemals wieder antun?“