Unterwegs im Kulturpark Reinheim : Zu Gast in der Toskana Deutschlands

Reste der römischen Luxusvilla in Reinheim sind noch erhalten; das Haus im Hintergrund wurde nach historischem Vorbild rekonstruiert. Foto: Jennifer Klein

Acht Lauschtouren gibt es im Saarpfalz-Kreis. Wir stellen sie in loser Folge vor. Teil 4: Archäologietour in Reinheim

Zurück in die Zeit der Kelten und Römer führt die Lauschtour im Kulturpark Reinheim. Dass sich hier im Bliesgau schon vor Tausenden von Jahren erst die Kelten, später dann die Römer wohlfühlten, bezeugen zahlreiche Funde. Und wenn man sich so umschaut, versteht man auch warum. Die sanften Hügel und Hänge des Bliesgaus, der namengebende Fluss, die Blies, die hier eine weite Schleife zieht – und wenn die Sonne das großzügige Areal des Kulturparks in Reinheim bescheint, dann erscheint es einem gar nicht mehr so weit hergeholt, dass man hier auch mit dem Begriff „Die Toskana Deutschlands“ wirbt. Ein bisschen sieht es wirklich so aus. Vor allem mit den Säulen und Resten der römischen Villa im Vordergrund.

Aber zurück zum Anfang. Die Lauschtour startet im Museum in der Robert-Schumann-Straße 2. Der Eintritt ins Museum ist – wie alle Lauschpunkte – frei; für manche anderen Angebote muss man ein Ticket kaufen.

Lauschtouren im Saarpfalz-Kreis Archäologietour Bliesbruck-Reinheim in Gersheim; Bexbacher Bergmannstour – Bergbaugeschichte zum Anfassen, Biosphärentour im Mandelbachtal – Wilde Orchideen, Steinkauz und Co., Bio-Tour auf dem Wintringer Hof in Kleinblittersdorf; Blieskasteler Barock - die besterhaltene Barockstadt des Saarlandes; Homburger Festungsrundgang – geheimnisvolle Ruinen, tolle Aussichten und 250 Millionen Jahre alte Dünen; Kirkeler Felsenpfad – einer der schönsten Wanderwege der Saarpfalz; Stadtrundgang St. Ingbert – Auf dieser Tour wird's bayrisch! Die Lauschtour-App gibt's kostenlos im App Store oder bei Google Play.

Im Museum lassen sich zahlreiche Funde bewundern, die ältesten – Faustkeile – sind 200- bis 800 000 Jahre alt und stammen aus der Steinzeit; es gibt Ringe aus der Bronzezeit (um 900 vor Christus) und wertvolle Grabbeigaben aus einem keltischen Kriegergrab. Warum das Schwert des Kriegers verbogen ist, erklärt Archäologe Andreas Stinsky in der App: Einmal, um sie fürs Jenseits unbrauchbar zu machen, aber auch aus dem ganz praktischen Grund, dass Grabräuber nichts damit anfangen konnten. Aber es gebe keine schriftliche Überlieferung, deshalb sei man auf eine Deutung anhand der Funde angewiesen. Schließlich könnte das Schwert ja auch einfach im Kampf verbogen worden sein? rätselt der geneigte Besucher unwillkürlich mit … Und schon sind wir mittendrin in der Keltenzeit.

Wir verlassen das Museum, draußen geht es nach links, gleich hinter der Schranke beginnt der Park: Rechts rauscht die Blies, links ist der Original-Fundort des berühmten Fürstinnengrabes von Reinheim, ein Schatz, der europaweit zu den größten Funden der Keltenzeit gehört, so heißt es in der Lauschtour.

Wo heute der kleine Weiher ist, war früher ein Acker mit einem „Katzenbuckel“ – darunter verborgen war das Grab der keltischen Fürstin von Reinheim. Es stammt aus der Zeit um 400 vor Christus. Bei Baggerarbeiten zum Kiesabbau im Februar 1954 wurde das Grab entdeckt. Also eigentlich ein „Zufallsfund“. Die Grabhügel wurden ein Stück weiter vorne originalgetreu wieder aufgebaut. Die Größe der Grabhügel weise darauf hin, dass es sich um eine gesellschaftliche sehr hochstehende Person gehandelt habe; das belegten auch die kostbaren Grabbeigaben.

Vor den Hügeln wacht ein eigenartiges „Pferd“. Der Pferdekörper trägt den Kopf eines Mannes, mit einer Art Ziegenbart, großen, mandelförmigen Augen und stilisierten, scharf gezeichneten Augenbrauen, die Ohren des Mischwesens sind rund – was den seltsam vertrauten und doch fremdartigen Eindruck verstärkt. Es ist die vergrößerte Nachbildung einer Figur, die eine Bronzekanne aus dem Fürstinnengrab krönte. Die reichen Schätze aus dem Fürstinnengrab sind separat zu besichtigen, aber wir folgen der Lauschtour weiter nach rechts über den Metallsteg. Und machen damit zugleich einen Zeitsprung um rund 400 Jahre nach vorne, von den Kelten zu den Römern.

„Und jetzt wird’s luxuriös“: Hier, am Lauschpunkt 4, blickt man nämlich auf die Überreste einer römischen Villa, die damals wie heute in die Kategorie Luxusresidenz gehört: 50 Räume im Erdgeschoss, die Anlage insgesamt so groß wie zehn Fußballfelder, Ziergärten, Wirtschaftsgebäude – und Fußbodenheizung. Hier lebte eine wirtschaftlich sehr gut gestellte und politisch einflussreiche Familie, die zur gallo-römischen Oberschicht gehörte. Eines der insgesamt zwölf Wirtschaftsgebäude wurde rekonstruiert, früher war es wohl ein Kornspeicher, heute befindet sich darin eine Taverne.

Der Wirtschaftstrakt war sozusagen eine eigene Welt, vom Herrenhaus getrennt durch eine „Lärm-Sichtschutz-Mauer“, deren Überreste heute noch zu sehen sind. Man müsse sich das so vorstellen, so Andreas Stinsky, „dass das hier einen riesigen landwirtschaftlichen Betrieb darstellte“ – es war laut, es wurde gearbeitet, zahlreiche Bedienstete gingen ihren Aufgaben nach. Funde von Geschirr, Hausrat und Werkzeugen deuten darauf hin, wo wohl die Arbeitsräume wie Werkstätten, Ställen oder Vorratskammern waren und die Unterkünfte der Dienstboten und Pächter. Doch von dem Lärm und der Betriebsamkeit sollte man in den Bereichen der Herrschaft möglichst nicht gestört werden. Weiter geht es an der Mauer entlang auf das große Tor am Ende des Weges zu. Dann dem Weg weiter folgen, und schon überquert man fast unbemerkt – voila et bienvenue! – die Grenze zu Frankreich. Der Weg führt am Ausgrabungszentrum mit vielen Funden aus der Römerzeit weiter zu den Ruinen eines römischen „vicus“, eines Dorfes. Hier sind eine Töpferei und eine Bäckerei nach römischem Vorbild aufgebaut, hier finden auch Workshops statt. Gleich daneben sind die Ruinen und Grabungsstätten, die Archäologen seit den 1970er Jahren auf einer Strecke von rund einem Kilometer freigelegt haben.

Und die Steine lassen schnell ein Muster und klare Struktur erkennen: Es sind die Reste einer Ladenzeile, dicht an dicht waren hier an der Straße kleine „Shops“, wie man heute sagen würde – der Backofen einer Bäckerei ist zum Beispiel noch erhalten. Die Anlage verrät schon „ein sehr modernes Konsumdenken“, so Stinsky.

Von der Geschäftsstraße aus gelangt man auf den Marktplatz, wie ein Schild verrät – man fand hier Gewichte zum Abwiegen von Waren, was auf den Standort der Markthalle schließen lässt. Reste eines Brunnens und einer öffentlichen Toilettenanlage (!) sind noch zu erkennen. Die Therme war übrigens mit allem Komfort ausgestattet, denn auf den wollten die Römer auch in der gallischen Provinz nicht verzichten, Kalt- und Warmbadebecken, Saunaräume, Freibecken. Auf der anderen Seite der Dorfstraße sind weitere Grabungsfelder zu sehen, hier kann man zum Teil den Archäologen bei der Arbeit zuschauen – denn es sind gewiss noch nicht alle Geheimnisse des Archäologieparks gelüftet…

Zurück geht es um den kleinen Weiher herum wieder auf die deutsche Seite, und hier lassen sich einige Naturschätze entdecken – nicht umsonst gehört der Bliesgau zu den Biosphärenreservaten der Unesco. Die facettenreiche Kulturlandschaft mit Wiesen und Weiden, Äckern, den charakteristischen Streuobstwiesen, Wald und Auenlandschaft besticht mit besonderer Artenvielfalt in Flora und Fauna.

Und mit etwas Glück und Ausdauer hört man die Bliegau-Störche nicht nur in der App klappern, sondern sieht sie leibhaftig. Denn auch den schwarz-weißen Gesellen gefällt es in der Toskana Deutschlands, sie kommen nämlich jedes Jahr wieder zurück.

Die Grabhügel wurden originalgetreu wieder aufgebaut. Foto: Jennifer Klein

Das keltische Pferd wacht über die Grabhügel. Foto: Jennifer Klein

Die Töpferei auf der französischen Seite des Kulturparks, im Hintergrund die Grabungsstätten der römischen „Shoppingmeile“. Foto: Jennifer Klein

Tor zur Villen-Anlage. Foto: Jennifer Klein