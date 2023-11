Stattliche Spende für Palliativmedizin Gemeinsam laufen für das Hospizhaus

Über eine stattliche Spende in Höhe von 22 006 Euro darf sich der Förderverein für altersübergreifende Palliativmedizin Homburg freuen, die aus einer Aktion „Laufen fürs Leben“ stammt und am 23. und 24. September in Landsweiler-Reden vom dortigen Förderverein für Palliativmedizin veranstaltet wurde. Insgesamt nahmen an der 24-stündigen Laufveranstaltung 411 Läuferinnen und Läufer teil, die insgesamt 5375 Kilometer in einem Laufparcours mit 2896 Runden zurücklegten (wir berichteten). Der Top-Athlet in diesem Jahr heißt Michael Henrichs, der 81 Kilometer zurücklegte. Als Läufer der Herzen darf Jan Habermann, Schüler der Klasse 4 der Grundschule Landsweiler-Reden, nicht unerwähnt bleiben. Er lief stolze 45 Kilometer. Was für eine Leistung.