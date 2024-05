Landratswahl im Saarpfalz-Kreis „Mein Herz hängt an dieser Region“

Zur Person

Barbara Spaniol wurde 1963 In Dirmingen geboren. Nach der Grundschule Dirmingen und dem Abitur am Illtal-Gymnasium studierte sie an der FH in Köln Bibliotheks- und Dokumentationswesen. Sie war Verwaltungsbeamtin, kam 2004 in den Landtag für die Grünen, später wechselte sie zu den Linken. Bis 2022 war sie landespolitisch tätig, jetzt ist sie Stadträtin in Homburg. Sie ist verheiratet und hat einen Sohn.