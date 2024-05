Landrat besichtigt Hochwasserlage Landrat Theophil Gallo würdigt den Einsatz der Rettungskräfte

Landrat Theophil Gallo erreichte besonders stark betroffene Gebiete aufgrund zahlreicher Sperrungen teilweise nur auf Umwegen. „Die Eindrücke und die Erfahrungen der vergangenen Tage bewirkten immer wieder ein Wechselbad der Gefühle. Einerseits gehen einem die Bilder angesichts der zu erkennenden und noch zu erwartenden Schäden nur schwer aus dem Kopf, andererseits macht mich unsere leistungsstarke, hoch motivierte Gefahrenabwehr im Kreis stolz, dankbar und zuversichtlich. Besonders freue ich mich über die zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern aller Altersgruppen, die in den Gemeinden in einer bewegenden Solidarität ihre Hilfe angeboten und ohne große Umschweife mit angepackt haben, um ihren Ort und damit unseren Kreis vor weiteren Schäden zu bewahren. Wo ich auch hinkam, habe ich diesen Korpsgeist, der große Zusammenhalt der Menschen in der Notsituation, vorgefunden. Das verdient unser aller Respekt. Doch wir haben trotz des großartigen Einsatzes auch festgestellt, dass die menschlichen und technischen Ressourcen in den Gemeinden und dem Kreis nicht unerschöpflich sind. Wir werden auf Basis der Erfahrungen eine ganze Reihe an Hausaufgaben zu erledigen haben. An erster Stelle steht die Auswertung der Erkenntnisse aus dem aktuellen Starkregen- und Hochwasserereignis. Wir müssen uns zukünftig auch auf die Bewältigung zahlreicher anderer Ereignisse einstellen. Es ist davon auszugehen, dass es zunehmend Unwetterereignisse wie diese – aber auch andere Naturereignisse wie Hitze- und Dürreperioden oder Vegetationsbrände geben wird, eventuell sogar in einer dichteren Abfolge. Das erfordert eine konsequente Optimierung unserer Einsatzpläne und die Stärkung der Strukturen im Bereich der Gefahrenabwehr, aber auch die frühzeitige Beschaffung des zur Bewältigung der Ereignisse erforderlichen Equipments. Die persönlichen Erfahrungen haben mir nochmals deutlich gemacht, dass wir vor Ort in den einzelnen Kommunen Bedarfsgüter wie zum Beispiel Treibstoff zum Betanken von Einsatzfahrzeugen entweder in größerem Umfang als bisher bevorraten oder im Vorfeld von kritischen Szenarien kurzfristig solche Vorräte vor Ort aufbauen. Wir müssen damit rechnen, dass infolge etwa von Überflutungen, plötzlichen Erdrutschen oder umgestürzten Bäumen Wege und Straßen unpassierbar werden, sodass notwendiger Nachschub nicht mehr ohne weiteres durchkommt. Klar ist, dass wir solche Ereignisse nur gemeinsam bewältigen können: die Gemeinden auf interkommunaler Ebene gemeinsam mit den Landkreisen und dem Land. Alle sind hier gleichermaßen gefordert.“